Orria: fondi del Ministero per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare

Il Comune di Orria, guidato dal sindaco Mauro Inverso, ha deciso di destinare il contributo di € 15.500,00 concesso per le annualità 2021 e 2022 (per un totale di € 31 .000,00) in infrastrutture sociali, precisamente per lavori di messa in sicurezza e sistemazione del patrimonio immobiliare alla frazione Piano Vetrale di Orria.

La legge 27 dicembre 2019, difatti, assegnava ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

Il Comune di Orria pertanto risulta beneficiario, per l’annualità 2021, come pure per il 2022, di un contributo di € 15.500,00, relativi al decrete del Presedente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020, per un totale di 31.000,00 euro.