Montecorice: si punta alla riqualificazione dell’Istituto Focaccia

MONTECORICE. Verrà presto riqualificato l’Istituto Basilio Focaccia alla frazione capoluogo di Montecorice. L’Ente, amministrato dal sindaco Pierpaolo Piccirilli ha infatti approvato il progetto di adeguamento funzionale, messa in sicurezza e allestimento della mensa scolastica della struttura.

L’Ente lo ha candidato al finanziamento del bando a cui possono partecipare i comuni situati nelle regioni “meno sviluppate” ed “in transizione” (tutte le regioni meridionali più l’Abruzzo) indetto dallo Stato.

200.000 euro sono le risorse previste per i lavori: di questa somma 117.258,39 riguarderanno la loro esecuzione materiale, la restante parte resterà a disposizione per le spese tecniche ed il pagamento delle imposte statali, nonchè, ovviamente, quelle per il bando di assegnazione della gara d’appalto.