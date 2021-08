Elezioni a Castellabate, accordo Lo Schiavo – Di Luccia, ira Rizzo

CASTELLABATE. Andranno uniti alle prossime elezioni a Castellabate il consigliere di minoranza uscente Alessandro Lo Schiavo e l’ex assessore della giunta Spinelli, Domenico Di Luccia. La notizia ha avuto conferma nel weekend e sarà ufficializzata domani in un incontro pubblico in programma alle 19. In questa occasione si conoscerà anche il nome del nuovo soggetto politico che concorrerà per le amministrative.

Elezioni a Castellabate: l’accordo

L’accordo ha spiazzato l’attuale minoranza che pensava di arrivare compatta alle prossime amministrative. Tuttavia col trascorrere dei mesi una quadra su nomi e programmi non si è trovata e così Lo Schiavo ha deciso di aderire all’accordo politico con Di Luccia, con il quale interloquiva ormai da tempo.

Del resto, in vista delle elezioni d’autunno a Castellabate, lo stesso Lo Schiavo aveva sempre detto di essere aperto al confronto con tutti, anche se la scelta di allearsi proprio con Lo Schiavo (finora protagonista di una campagna elettorale partita con largo anticipo ma anonima) ha fatto storcere il naso a molti.

Le polemiche

Non mancano, quindi, strascichi polemici. Marco Rizzo, altro papabile candidato sindaco alle prossime elezioni a Castellabate e attuale componente del gruppo di minoranza SiAmo Castellabate di cui Lo Schiavo era capogruppo, ha diffidato quest’ultimo ad utilizzare il simbolo per i suoi accordi politici.

«Detto utilizzo, non autorizzato, rappresenta un modo ingannevole e fuorviante per i tanti elettori che ci hanno onorato del loro consenso. È a loro che va il mio pensiero, i quali oggi non devono pensare che il sottoscritto e tanti altri possano condividere scelte che dovranno essere considerate solo a Suo titolo personale», l’affondo di Rizzo.

A completare lo scacchiere dei candidati alla carica di sindaco alle prossime elezioni a Castellabate dovrebbe esserci Costabile Nicoletti. Il nome dell’attuale assessore sarebbe ad un passo dall’ufficializzazione dopo il passo indietro di Luisa Maiuri.

L’attuale sindaco facente funzioni, infatti, ha annunciato che non parteciperà alle prossime amministrative, neanche come candidato consigliere comunale.