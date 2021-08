Castellabate, Luisa Maiuri: non sarò ricandidata

- Ads -

Luisa Maiuri non sarà ricandidata alla carica di sindaco di Castellabate. È stato tolto lo stesso sindaco facente funzioni a renderlo noto attraverso una lettera aperta nella quale fa il resoconto del suo impegno amministrativo. Poi l’annuncio che non competerà per la carica di sindaco o consigliere comunale. Al contempo l’invito alla sua maggioranza a proseguire nel segno della continuità.

Questo il messaggio di Luisa Maiuri:

Durante il mio percorso politico-amministrativo ho cercato sempre di fare scelte coerenti ,lineari e in piena autonomia.

Oggi, dopo una profonda riflessione, sto per farne un’altra:

non mi ricandiderò alle elezioni del 3-4 ottobre ne’ alla carica di Sindaco ne’ a quella di Consigliere Comunale.

Ho comunicato alla maggioranza la mia decisione con l’invito a continuare quel gioco di squadra che ci ha sempre contraddistinto.

Dal 18 agosto 2020 ho assunto la carica di Sindaco f.f., portando avanti il Comune in un momento di grossa difficoltà e di scelte difficili, l’ho fatto e lo farò fino a fine mandato,con senso di responsabilità, con senso del dovere ma sopratutto con trasparenza amministrativa.

Ho imparato molto da questa esperienza diversa che, nonostante il mio lungo percorso amministrativo, è stata dura, stancante ma esaltante allo stesso modo.

Da ottobre in poi mi dedicherò di più a tutto ciò che ho un po’ trascurato in questi anni, innanzitutto, alla mia famiglia e ad altri impegni tralasciati

Continuerò a fare politica all’interno e per il Partito in cui milito da sempre e del quale sono profondamente orgogliosa.

Ringrazio i Consiglieri e gli amici che da tempo sostenevano la mia candidatura a sindaco.

Ringrazio tutti i miei concittadini che in questi anni mi hanno sempre tributato un consenso inaspettato.

Ringrazio anche coloro che spesso hanno criticato il mio operato anche questo è stato uno stimolo degno di ascolto.

Alla squadra che ha governato il Comune in questi anni, a coloro che entreranno in questa squadra, esprimo la mia vicinanza e auguro loro un cammino ricco di successi.

La “bella Politica”che è stata per me un baluardo , deve e dovrà sempre prevalere ed essere pilastro di ogni azione politica e amministrativa .

Luisa Maiuri