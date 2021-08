Al professor Richard McKirahan la cittadinanza onoraria dell’antica città di Elea

ASCEA. Il comune di Ascea, retto dal sindaco Pietro D’Angiolillo, conferirà la cittadinanza onoraria dell’antica città di Elea al professor Richard McKirahan, professore di Filosofia presso il Pomona College in Claremont, California e presso la Univesity of California a Santa Barbara.

La decisione, operata dal Collegio della Fondazione Alario è stata assunta poiché il professor McKirahan “ha prodotto influenti studi degli autori presocratici con Philosophy before Socrates, con la fondamentale reiedizione del Parmenides di Coxon. Da ultimo, in occasione di Eleatica 2019, ha proposto un quadro illuminante sulla ricezione del pensiero eleatico in Aristotele”.

Pertanto “La comunità scientifica internazionale gli riconosce un ruolo fondamentale nella promozione dello studio del pensiero antico”.

Il riconoscimento si svolgerà all’interno di Eleatica 2021 in programma dal 26 al 29 settembre. La manifestazione è stata inserita dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” tra le dieci di elevato rigore scientifico a livello nazionale.