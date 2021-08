Torre Orsaia: Comune punta alla messa in sicurezza del territorio

TORRE ORSAIA. Il Comune, guidato dal sindaco Pietro Vicino, ha messo in campo una strategia che riguarda gli interventi di mitigazione e messa in sicurezza del territorio urbano dal dissesto franoso per mezzo anche di interventi di ripristino della rete idrica e fognaria.

Un progetto, quello messo in campo, dal valore di quasi un milione (998.550 euro): risorse di cui l’Ente è beneficiario dato che sono state stanziate dal decreto ministeriale del 23 febbraio scorso.

Di questa somma 748.269,91 euro saranno assegnati al capitolato relativo all’esecuzione materiale dei lavori, il resto a quello indirizzato alle spese tecniche ed il pagamento degli oneri previsti per legge.