Pisciotta: ok al completamento della palestra di Caprioli

PISCIOTTA. Verranno presti realizzati i lavori di completamento della palestra alla frazione Caprioli di Pisciotta.

Il Comune amministrato dal sindaco Ettore Liguori, infatti, deve realizzare gli spogliatoi della struttura.



Per le opere l’Ente utilizzerà i residui di vecchi mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Credito Sportivo del Coni contratto proprio per la realizzazione della palestra stessa.

In tutto il comune ha ricavato dunque 100.000 euro: di questa somma 73.398,98 euro verranno impiegati per l’esecuzione dei lavori, la restante parte è indirizzato al capitolato per le spese tecniche ed il pagamento dell‘IVA.