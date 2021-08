L’almanacco del 21 agosto 2021

- Ads -

E’ il 234° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 132 giorni.

- Ads -

Santi del giorno

San Pio X (Papa)

Santa Grazia (Martire)

Santa Ciriaca di Roma (Vedova e Martire)

Etimologia

Pio, deriva dall’aggettivo latino “pius, pia” che designava sin dall’antichità colui che compiva il proprio dovere, nel rispettare ed onorare gli dei; ebbe una discreta diffusione anche tra i cristiani, come attestano i numerosi Santi e Sante presenti nel Martirologio.

Proverbio del giorno

Quando piove d’agosto, piove miele e piove mosto.

Aforisma del giorno

Il buon senso è come un cannocchiale che fa vedere da lontano il bene e il male (Cesare Cantù)

Accadde Oggi

1911 – Furto della Gioconda al Louvre

Sei nato oggi?

I nati il 21 agosto combattono una battaglia persa in partenza per proteggersi dall’esame del mondo: individui molto riservati, vorrebbero stare per conto proprio, ma raramente possono permettersi questo lusso. Molti trovano naturale nascondere i loro sentimenti, pensieri e idee più segreti a chiunque eccetto che alle persone di cui hanno assoluta fiducia. Coloro che non sono artisti professionisti possono sentirsi molto a disagio quando si vedono messi in mostra, e tuttavia, più tentano di nascondersi più sembrano attirare l’attenzione. Così la loro vita è caratterizzata da due forse opposte e conflittuali: l’ansia di nascondersi e la pressante richiesta del mondo a mettersi in evidenzia.

Celebrità nate in questo giorno

1956 – Laura Morante

1862 – Emilio Salgari

1952 – Joe Strummer

Scomparsi oggi

1964 – Palmiro Togliatti

1979 – Giuseppe Meazza

1995 – Nanni Loy