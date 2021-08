“Versi e Sapori”: cultura e gastronomia protagoniste a Sapri

- Ads -

Si terrà sabato 28 agosto 2021 a Sapri la rassegna dal titolo “Versi e Sapori”, all’insegna delle specialità cilentane e della poesia recitata dall’attrice Piera Russo. L’incontro con i prodotti tipici del Cilento, alcuni dei quali insigniti con riconoscimenti internazionali e prestigiosi plausi della rivista “Gambero Rosso”, avverrà negli spazi verdi antistanti la Bottega dei Golosi in corso Umberto l.

Nel rispetto delle norme sul distanziamento i clienti potranno degustare leccornie, oli e lambiccati cilentani ascoltando poesie in vernacolo e in lingua italiana, alcune delle quali premiate al Concorso Nazionale di Poesia in Vernacolo intitolato ai poeti Carlo e Antonio Tortorella di Lagonegro (edizioni 2017, 2018 e 2019).

I componimenti scritti dal professore Nando Silvestri e pubblicati su antologie edite da Kimerik, saranno declamati da Piera Russo, un’interprete d’eccezione formatasi nella scuola teatrale di Giorgio Albertazzi e Franca Rame, che vanta partecipazioni in film, cortometraggi e commedie con Lello Arena, Maurizio Casagrande, Simone Schettino, Ciro Villano e Tommaso Bianco ( compagnia di Eduardo De Filippo). Appuntamento alle ore ventuno.