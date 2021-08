- Ads -

Un uomo di 54 anni ha rischiato di annegare questo pomeriggio a Marina di Pisciotta. Intorno alle 15.40 il malcapitato proveniente dal napoletano si è tuffato in acqua e si è allontanato dalla riva.

A causa di un problema muscolare non è riuscito più a tornare a riva.

In suo aiuto gli addetti al salvamento in acqua scooter. Seikh Nadia, Islam Afran e Giovanni Marsicano, coadiuvati da Massimo Zanichelli della Società Nazionale di Salvamento, sono riusciti a trarlo in salvo.