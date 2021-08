- Ads -

Dopo l’ondata di caldo storica per l’Italia è in atto una tregua da parte dell’anticiclone africano. Nei prossimi giorni l’alta pressione africana tenderà a rinforzarsi sulla penisola con ancora sole e caldo sul Cilento. Ecco in dettaglio le previsioni per il week end.

- Ads -

SABATO: tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Temperature nella media.

DOMENICA: soleggiato e di nuovo più caldo ovunque.