Elezioni ad Agropoli: torna d’attualità il nome di Costabile Spinelli

AGROPOLI. C’è un nome nuovo tra i papabili candidati alla carica di sindaco di Agropoli. Si tratta di Costabile Spinelli, ex sindaco di Castellabate. A spingere per questa ipotesi sono gli schieramenti di centro destra, vicini a Spinelli che lo scorso anno smise la carica di primo cittadino di Castellabate per candidarsi alla regione Campania nelle file di Forza Italia.

Su di lui convergerebbero proprio il partito di Silvio Berlusconi, Fratelli d’Italia e Lega, oltre a qualche gruppo civico che pure sta lavorando per comporre delle liste.

Questi partiti al momento non sembrano invece voler sostenere Giovanni Basile, candidato col gruppo politico “Centro Destra”, che al momento ha incassato il solo appoggio di Cambiamo! ma lavora nell’ambito delle segreterie provinciali per provare ad ottenere nuove alleanza.

Spinelli attende sviluppi. Sulla questione non si è ancora espresso ma i ben informati sostengono che l’ex sindaco di Castellabate si stia guardando intorno per comprendere se un eventuale coalizione di centro destra possa effettivamente essere compatta per competere contro il sindaco uscente Adamo Coppola.