Capaccio, salvati sette bagnanti trascinati a largo dalla corrente

Il mare mosso di questi giorni non ha spaventato i turisti. Sulla spiaggia libera di Capaccio, nei pressi del lido Il pescatore di Licinella, a Torre di Paestum, 7 bagnanti, di cui 2 anziani,si sono trovati in difficoltà: non riuscivano a rientrare a riva a cosa della corrente.

Ci hanno pensato i due bagnini, Pasquale Abbruzzese della cooperativa Poseidon Agropoli che gestisce l’assistenza a mare nelle spiagge tra Agropoli e Capaccio e il collega Vincenzo Foglia, a mettere in salvo i malcapitati.

I due usando le dotazioni di sicurezza sono riusciti ad evitare una vera e propria tragedia.