Agropoli, si tuffa in mare e si allontana di circa un miglio: salvata

AGROPOLI. Attimi di paura questa mattina all’alba presso il porto di Agropoli. Una donna di 69 anni, residente in città, si è tuffata in mare e ha preso il largo. Alcuni pescatori l’hanno vista lontana dalla costa e hanno fatto scattare l’allarme.

La 69enne è stata immediatamente raggiunta dagli uomini della guardia costiera di Agropoli, guidati dal comandante Valerio Di Valerio. Si trovava a circa un miglio dalla riva. I militari hanno provveduto a metterla in salvo, ormai stremata.

Da comprendere le ragioni per cui la donna di prima mattina si sia tuffata in mare e si sia allontanata così tanto.

Non si esclude un intento suicida: pare infatti che la donna sia uscita alle prime ore del mattino mentre i familiari dormivano e abbia raggiunto il porto per poi tuffarsi, sperando di passare inosservata. All’arrivo degli uomini della capitaneria, inoltre, avrebbe chiesto di non essere salvata.