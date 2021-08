Controlli anti-cafoni a Sapri: scattano le sanzioni

- Ads -

SAPRI. Controlli e sanzioni contro i cafoni. Negli ultimi tempi l’amministrazione comunale di Sapri con la polizia municipale, ha deciso di intensificare le attività di monitoraggio del territorio, volte a stanare gli incivili che buttano via indiscriminatamente i rifiuti.

Questi controlli hanno permesso di sorprendere villeggianti di paesi limitrofi, cestinare, in area portuale, grossi sacchi neri di immondizia. Diverse le sanzioni dello stesso genere, comminate per abbandono di rifiuti, sulla Ex SS 104 e all’interno della città. Sanzionate, inoltre, attività commerciali per conferimento improprio.

“La tutela dell’ambiente è sempre una nostra priorità e nonostante non sia semplice accertare le trasgressioni che avvengono nei luoghi più disparati, il nostro impegno sarà sempre più costante, a tal fine è stato previsto un ampliamento del sistema di videosorveglianza e un monitoraggio continuo del territorio”. Queste le parole del sindaco Antonio Gentile.