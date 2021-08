Capaccio, barca si arena a riva: complesse le operazioni di disincaglio

- Ads -

Lasciano la barca a pochi metri dalla riva, raggiungono la spiaggia e si allontano. Peccato che l’ancora fosse stata gettata in modo inadeguato tanto che l’imbarcazione si è arenata a riva. E’ quanto accaduto questa mattina a Capaccio Paestum, in località Torre di Mare.

Protagonisti tre ragazzi che avevano noleggiato l’imbarcazione presso un’agenzia di Napoli. Quando i giovani sono rientrati hanno trovato il natante arenatosi a riva e a bordo gli uomini della guardia costiera.

Si è provato anche con un peschereccio a disincagliare l’imbarcazione a vela, lunga circa 17 metri, ma senza esito.

Solo nel pomeriggio è stata rimessa in posizione, grazie anche all’intervento di due escavatori. Un peschereccio l’ha trainata in porto. I giovani rischiano una denuncia per violazione del codice della navigazione.