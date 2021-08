A San Rufo una coloninna di ricarica elettrica

- Ads -

SAN RUFO. Arriva nel piccolo comune un’ infrastruttura per i servizi di ricarica dei veicoli elettrici. Il via libera nei giorni scorsi da parte dell’esecutivo retto dal sindaco Michele Marmo.



L’iniziativa è della società Be Charge, un E-Mobility Service Provider che si è fatta carico di tutti gli investimenti relativi all’acquisto delle colonnine di ricarica, alla loro gestione e manutenzione, a tutti gli oneri di connessione alla rete elettrica con il competente distributore locale, al servizio clienti disponibile 24 ore/ 7 giorni a settimana e a qualsiasi altro onere a cui è chiamata.

Il comune svolgerà un’ analisi preliminare per stabilire i luoghi idonei all’installazione.