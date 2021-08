Tortorella: alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell’IIS Da Vinci

- Ads -

TORTORELLA. E’ stata siglata una convenzione tra il comune di Tortorella, retto dal sindaco Nicola Tancredi, e l‘IIS Da Vinci di Sapri.

Oggetto dell’intesa con la scuola di Via Kennedy, riguarda l’alternanza scuola-lavoro per gli studenti residenti nel centro del Golfo di Policastro.

Le attività avranno la presenza di un tutor interno ed uno esterno che collaboreranno per la progettazione, organizzazione e valutazione dei concorsi, favorendo l’inserimento dello studente nel contesto operativo.

Per i tirocinanti, ovviamente, varranno le stesse regole previste per la gestione dell’epidemia di Covid-19 sul distanziamento (non è consentito infatti recarsi nel luogo di lavoro con una temperatura superiore ai 37,5 gradi), raccomandate inoltre le consuete precauzione igieniche come il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone, oltre al distanziamento sociale di almeno un metro, qualora la mansione lo imponga.