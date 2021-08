Polla, incendio allo svincolo dell’autostrada: disagi per gli automobilisti

- Ads -

Un incendio si è sviluppato nel territorio del Comune di Polla, in località “Sant’Antuono”. Le fiamme, sono state innescate in prossimità dell’uscita Autostradale di Polla da una folta sterpaglia e dalle condizioni climatiche ventilate. Il fumo levatosi ha creato disagi alle auto in transito.

- Ads -

Gli automobilisti stessi hanno subito allertato la Sala Radio della Comunità Montana Vallo di Diano che, a sua volta, ha attivato il tempestivo intervento sul posto della Squadra Antincendio del distaccamento di San Rufo.

Guidati dal caposquadra Mastroberti, gli operai, insieme ad una squadra dei vigili del fuoco, stanno portando avanti le operazioni di spegnimento.