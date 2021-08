L’almanacco del 18 agosto 2021

- Ads -

E’ il 230° giorno dell’anno, 33ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 135 giorni.

Santi del giorno

Sant’Elena (Madre di Costantino) protettrice di tintori, fabbricanti d’aghi e chiodi.

San Lauro e compagni Martiri (Martiri)

San Floro (Martire)

Etimologia

Elena, iI nome deriva dal greco Elèné e significa ‘fiaccola, scintillante, splendente’.

Proverbio del giorno

Parole non fanno fatti

Aforisma del giorno

Stare al mondo può essere caro, ma c’è incluso nel prezzo un viaggio attorno al sole gratis ogni anno (Ashleigh Brilliant)

Accadde Oggi

1958 – Nabokov pubblica Lolita

1866 – Janssen osserva per la prima volta l’elio

Sei nato oggi?

I nati il 18 agosto si trovano sempre davanti a grandi sfide, che devono affrontare a viso aperto e cercare di superare. Non importa quale grado di successo o di felicità abbiano raggiunto nella vita: le difficoltà continueranno a presentarsi, come se volessero mettere costantemente alla prova la loro tempra. Emotivamente profondi i nati in questo giorno provano dolore e sofferenza a livello più profondo di molti altri, ma questo raramente li rende infelici, perché sanno che nella vita ogni esperienza contribuisce a dare senso e compiutezza al proprio essere uomini.

Celebrità nate in questo giorno

1968 – Daniele Silvestri

1933 – Roman Polanski

1953 – Sergio Castellitto

1943 – Gianni Rivera

Scomparsi oggi

2009 – Fernanda Pivano