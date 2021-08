Blocco auto, cosa fare per evitare la catastrofe?

- Ads -

Avere una portiera dell’auto bloccata nella posizione di blocco è incredibilmente frustrante e può richiedere molto tempo. Può accadere per un’ampia varietà di motivi, molti dei quali non possono essere aiutati dal proprietario del veicolo.

Se non riesci a sbloccare la tua auto dal portachiavi, potrebbe essere un problema con la batteria o qualche funzionamento interno con il portachiavi. Questo può essere facilmente diagnosticato utilizzando la chiave per sbloccare manualmente il veicolo.

Se si apre facilmente, hai una chiave rotta. Questo è un problema che può essere risolto con la sostituzione della batteria o potrebbe anche essere necessario procurarsi un nuovo portachiavi. Pronto intervento fabbro Milano, non sono l’opzione più economica, ma chiamare un fabbro professionista è un modo infallibile per risolvere il problema. Il fabbro professionista è l’opzione migliore in caso di emergenza o maltempo.

Anche che tu sei bloccato fuori casa perché hai perso le chiavi o la chiave che hai non girare, i fabbri sono spesso disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutare con i blocchi della casa o del veicolo.

Quando il blocco riguarda la propria auto

“Un motivo comune per cui la serratura della portiera dell’auto è bloccata nella posizione di blocco è dovuta a collegamenti interrotti all’interno del pannello della portiera o del gruppo serratura”.

Questi includono un collegamento interrotto:

1) D alla maniglia,

2) D al cilindro della serratura o

3) D al paletto/interruttore di chiusura interno al fermo della portiera dell’auto.

Se uno qualsiasi di questi componenti è rotto o scollegato, interrompe l’intero processo di blocco all’interno della portiera dell’auto. Se uno o tutti questi collegamenti sono interrotti, può causare il blocco della portiera dell’auto nella posizione di blocco.

Molte cose possono accumularsi nella serratura della portiera dell’auto. Ruggine, sporco e sporcizia possono facilmente accumularsi e bloccare la serratura della portiera dell’auto nella posizione di blocco. Inoltre, una parte interna potrebbe essersi rotta, causando un inceppamento.

Quindi, come puoi sapere se l’accumulo o un inceppamento sono il tuo problema? Puoi provare a inserire la chiave nel buco della serratura. Se non riesci a inserirlo completamente, hai un chiaro segno di accumulo nella serratura della portiera dell’auto. Tuttavia, questo non sarà un problema se utilizzi una chiave FOB per sbloccare la tua auto.

Simile a una connessione interrotta, questo può essere diagnosticato tentando di aprire la portiera dell’auto dall’interno. Sarà necessario aprire il pannello della porta e tentare di spostare il gruppo. Si spera che tu possa risolvere ciò che sta bloccando o inceppando la serratura della portiera dell’auto.

Trucchi che impediscono un blocco della porta di casa

Una volta che l’esperienza frustrante è finita e sei al sicuro dentro, prendi provvedimenti per prepararti per la prossima volta che ti ritroverai inevitabilmente dalla parte sbagliata di una porta chiusa a chiave.

Molti fornitori di servizi di sicurezza domestica offrono anche serrature elettroniche che si sbloccano a distanza con un app per smartphone o un codice personalizzato. Molte di queste serrature senza chiave si abbinano a sistemi di sicurezza domestica che si collegano anche a stazioni di monitoraggio.

I centri di monitoraggio professionali possono contattare i servizi di emergenza se la situazione è abbastanza grave. Rimanere chiusi fuori casa non è mai divertente. Ma queste cose accadono. Ricorda solo che hai delle opzioni. Stai calmo, valuta la situazione, segui i suggerimenti di cui sopra e tornerai dentro in pochissimo tempo. Previeni il problema dando una chiave di riserva a un amico fidato, un familiare o un vicino. Qualcuno con disponibilità flessibile è l’ideale per risolvere rapidamente il problema in futuro.

DESCRIZIONE: Un blocco rappresenta un problema serio, soprattutto se hai bambini all’interno che hanno bisogno del tuo aiuto, chi chiamare per superare il problema.