Agropoli, ancora un rissa nella notte

- Ads -

AGROPOLI. Dopo la rissa della notte scorsa, nuova lite in centro. Un giovane è finito in ospedale con ferite e contusioni per fortuna lievi. L’episodio è accaduto intorno alle 5, in Corso Garibaldi. Questa volta a finire alle mani per futili motivi un gruppo di vacanzieri e delle persone del posto. I contendenti erano tutti giovanissimi.

- Ads -

Da comprendere le cause che hanno innescato la rissa, durante la quale i coinvolti hanno rischiato di danneggiare anche il dehors di un bar.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei carabinieri della compagnia di Agropoli e dei sanitari del 118. A contattarli sono stati i residenti, svegliati da urla e schiamazzi.

L’ennesima rissa non ha mancato di determinare rabbia e indignazione. C’è chi chiede più sicurezza, chi maggiori controlli sul turismo.