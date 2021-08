“The covid colours”: opere in mostra in Cilento per aiutare l’ospedale Meyer

- Ads -

Prosegue l’evento “The covid colours”. Una esposizione itinerante di scatti fotografici, fumetti, opere pittoriche, nata nel periodo del secondo lockdown; il tema principale che si individua nelle opere degli artisti è appunto il covid.

- Ads -

Ideatrice della rassegna Gessica Vita, la quale espone tre progetti: “Union and Separation”, “Expansion” e un’opera inedita dal titolo “The Darkness and the light”. Con lei altri giovani artisti: Luisa Nacci con il progetto dal titolo “stop”; Andrea Di Pietro con degli scatti dal titolo “La mascherina nel quotidiano”; Giusy Amato con “Dispersione”; infine Niccoló Fontanelli fumettista dell’evento i.

L’iniziativa è partita dalla Toscana, terra d’origine di gran parte degli artisti, ed ora tocca i luoghi più suggestivi del Cilento: l‘oasi Capelli di Venere fino al 20 agosto; dal 22 al 24 Sapri, dal 27 al 28 Lauria, infine Torraca. Ciascuna tappa, nel giorno dell’inaugurazione, prevede la proiezione di un cortometraggio proposto dall’associazione teatrale “Amici del Teatro”, presieduta da Maria Pia Papaleo.

“Considerato il lungo periodo rinchiusi nelle nostre case, l’evento è anche un modo per promuovere le località paradisiache italiane, magari a molti ancora sconosciute; cercando quindi anche di creare uno scambio culturale-artistico tra regioni e paesi diversi, e capire come ognuno di noi può aver vissuto in modo differente questo periodo, e capire interagendo con chi verrà a fruire delle nostre opere, come anche loro possono aver vissuto questo momento storico“. spiega l’ideatrice Gessica Vita.

Tutto il progetto è incentrato sui giovani. Promosso anche un concorso artistico all’interno della rassegna dal titolo ”ridipingiAMO il mondo di colori”, per bambini e ragazzi dai 5 ai 25 anni, distinto per fasce d’età e settori artistici diversi”, (iscrizione su Instagram the_covid_colours_ e Facebook Thec.colours).

L’iniziativa è a scopo benefico. Il ricavato dell’intero evento sarà devoluto alla Fondazione dell’ospedale Meyer di Firenze, centro specializzato nella cura e ricerca scientifica dei bambini.