Salva medusa: aggradito bagnino a Santa Maria di Castellabate

Picchiato da alcuni bagnanti per averli richiamati. È accaduto ieri pomeriggio a Santa Maria di Castellabate, nella località Lago, dove un bagnino è stato aggradito da alcuni bagnanti.

Il giovane addetto al servizio di salvamento aveva visto delle persone trascinare sull’arenile una medusa.

A quel punto il bagnino, un 26enne di Montecorice, li ha invitati a rilasciare la medusa in acqua, in modo da consentirgli di tornare al largo. Ciò per i vacanzieri avrebbe potuto costituire un pericolo per chi si fosse tuffato in mare. Da qui l’accesa discussione con alcuni di loro.

Dalle parole si è passati ai fatti. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari all’ospedale di Vallo della Lucania. L’aggressore sarebbe già stato individuato dai Carabinieri.