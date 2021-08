Pinocchio, il Cilento e la Corea del Sud

- Ads -

Grande successo, venerdì 13 agosto, per la presentazione del libro ‘Le avventure di Pinocchio’, in versione, lingua italiana con a fronte la traduzione in lingua coreana fatta dal Prof. Lee Kichul e con le illustrazioni di Francesco Scianni e Marta Mulazzani. La presentazione si è svolta nella sala consiliare del Comune di Centola dove il Sindaco Carmelo Stanziola ha fatto gli onori di casa e dove si sono alternati per i saluti il Sindaco di Bracigliano nonché consigliere provinciale Antonio Rescigno, il Segretario Generale della Fondazione Banco di Napoli Ciro Castaldo e il Consigliere del Comune di Centola delegato alla cultura Maria Di Masi.

Sono intervenuti con un video messaggio il Sindaco della città di Namyangju (Corea del Sud) CHO, Kwang-han e il Presidente del ‘Centro per l’UNESCO di Firenze’ Vittorio Gasparrini. Sono altresì intervenuti in qualità di relatori Elena Paruolo e Mariateresa Scianni. L’iniziativa si inserisce nel programma di cooperazione e scambi culturali sugellati nel 2016 dal gemellaggio tra la Provincia di Salerno e la città coreana di Namyangju fortemente voluto dal Vicepresidente Carmelo Stanziola e dal Sindaco coreano CHO, Kwang-han.

Il libro ‘Le avventure di Pinocchio’ tradotto in lingua coreana, ci ha tenuto a precisare il curatore del libro nonché anche illustratore Francesco Scianni, è un momento non solo culturale ma un vero è proprio strumento di divulgazione e promozione della cultura e tradizione italiana e la scelta di presentarlo a Centola, nel Cilento, nel contesto del gemellaggio, in collegamento in tempo reale con la Corea diventa anche un evento comunicativo e promozionale del nostro territorio cilentano.