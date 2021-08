Perdifumo, un altro progetto per la Noce-Paradiso

- Ads -

PERDIFUMO. Approvato il progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza e regimentazione delle acque relativamente alla strada di collegamento Noce-Paradiso a Perdifumo.

L’Ente, amministrato dal sindaco Vincenzo Paolillo, è beneficiario del finanziamento del Ministero dell’Interno che assegna risorse per le opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

I 100.000 euro in dotazione (assegnati ai comuni fino a 5000 abitanti) saranno così ripartiti: 89.287,40 euro per l’esecuzione dei lavori, la restante parte per le spese di carattere tecnico. Proprio in località Noce, in quel caso per ciò che concerne la rete fognaria, il comune aveva deciso di presentare un progetto da finanziare con un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.