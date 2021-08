Palinuro: giovane derubato durante crisi epilettica

- Ads -

CENTOLA. 24enne di Palinuro in preda ad una crisi epilettica vittima di un furto. E’ successo nella notte nella località costiera cilentana.

Intorno alle 3 un giovane del posto, di rientro dal lavoro con la sua bicicletta elettrica, è caduto in preda ad una crisi epilettica. Alcuni passanti hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

- Ads -

I sanitari del 118 hanno preso in cura il ragazzo che ha riportato anche diverse escoriazioni al volto. Per fortuna le sue condizioni non risultano gravi.

Ciò che è peggio, però, è che quando il 24enne ha ripreso i sensi si è accorto di essere stato derubato del suo mezzo. Qualcuno, infatti, approfittando del caos, ha portato via la bicicletta.

Un atto indegno che ha lasciato perplessa la famiglia e quanti hanno soccorso il ragazzo, increduli per l’accaduto.