Cilento: prosegue la rassegna Mosaici.

Organizzato dagli Artisti Cilentani Associati con la direzione artistica del Maestro Mauro Navarra,

il Festival Multidisciplinare MOSAICI vi aspetta dal 2 luglio al 24 settembre 2021 nelle splendide

cornici dei sette comuni aderenti al progetto.

Martedì 17 agosto L’Italia di Astor, alle ore 21.30 in Piazza San Nicola a Roccagloriosa, spettacolo teatrale musicale nell’ambito del Festival Multidisciplinare Mosaici. È uno spettacolo di teatro musicale ideato da Diego Moreno e Alina Di Polito, in occasione dei cento anni dalla nascita del geniale compositore e musicista argentino Astor Piazzolla.

• Giovedì 19 agosto alle 21.30 nell’ambito della rassegna Restart Live – L’Italia di Astor si terrà a Centola

• Mercoledì 18 agosto ore 21.30 Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, jazzisti ben noti al pubblico nazionale, nella Grotta Paleolitica a Marina di Camerota si esibiranno in uno spettacolo tra swing e performance di gran livello–; il Sax di Stefano Di Battista, e il pianoforte di Andrea Rea, accompagneranno la voce incantevole di Nicki Nicolai.

• Sabato 21 agosto ore 21.30 Star Winds Quintet in “Fiati all’Opera” per la rassegna Restart Live – Palinuro. Il quintetto di fiati, formato da studenti dei licei musicali del territorio cilentano, si caratterizza per una minuziosa ricerca stilistica che partendo dall’opera raggiunge le atmosfere di musiche indimenticabili.

I comuni aderenti al progetto Organizzato dagli Artisti Cilentani Associati con la direzione artistica del Maestro Mauro Navarra, sono Ascea, Camerota, Centola, Cuccaro Vetere, Pisciotta, Roccagloriosa, San Mauro La Bruca, candidato quale prima istanza al FUS, con un calendario di ventidue appuntamenti all’insegna del Teatro, della Musica e della Danza nel segno della ripartenza del settore artistico, della cultura e del turismo sul territorio cilentano.

In conformità alle normative anticovid-19 atte all’accoglienza del pubblico, sarà possibile accedere

agli eventi in programma previa prenotazione mail all’indirizzo prenotazioni@mosaicifestival.com,

specificando nominativi e numeri di telefono di tutti gli interessati. Verrà altresì richiesto di visionare

i GREEN PASS dei singoli spettatori.