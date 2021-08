Agropoli: un parcheggio di via Dante Alighieri

- Ads -

AGROPOLI. Il Comune di Agropoli, retto dal sindaco Adamo Coppola, punta a realizzare un parcheggio in via Dante Alighieri. Per realizzarlo l’Ente ha ottenuto già il parere positivo preventivo della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), dalla quale si attende quello definitivo trattandosi infatti della strada che collega lo scalo ferroviario con la frazione Madonna del Carmine.



Si tratta di un’area strategica: qui, infatti, sono presenti diversi uffici, negozi, abitazioni, ma anche il liceo “Gatto”, la caserma della Guardia di Finanza e in futuro quella della Polizia di Stato. Un’area in espansione, che però attualmente è priva di aree sosta ad eccezione di quelle di piazza Domenico Chieffallo.

Il progetto dell’Amministrazione è garantito da un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti dal valore di 169.305 euro.

Di questa somma 91.929,45 euro saranno assegnati al capitolato sui lavori, la restante parte a quello relativo alle spese tecniche ed al pagamento dell’ IVA.