Agropoli, polizia municipale sventa due incendi

Provvidenziale intervento degli uomini della Polizia municipale di Agropoli. Gli agenti, agli ordini del comandante Sergìo Cauceglia, hanno intercettato due inneschi in località Frascinelle, in particolare contrada Cote.

I caschi bianchi immediatamente hanno allertato i vigili del fuoco.

La segnalazione ha impedito il propagarsi delle fiamme che, complice il vento, avrebbero potuto costituire un serio pericolo non solo per l’ambiente ma anche per l’abitato circostanze. Gli incendi probabilmente avevano origine dolosa.