Ottati: Comune e associazioni insieme per combattere il randagismo

OTTATI. Il comune di Ottati, retto dal sindaco Elio Guadagno ha approvato uno schema di convenzione con l’associazione “Angeli in coda” finalizzato alle attività di prevenzione del randagismo all’interno del proprio territorio.

L’intesa prevede diversi servizi tra cui l’individuazione di eventuali randagi ed il trasporto in ambulatori pubblici e privati per le attività sanitarie previste, applicazioni di microchip, eventuali terapie.

Ogni animale trattato avrà inoltre una propria scheda valutativa con dati anagrafici e la valutazione comportamentale e sanitaria, saranno inoltre organizzati eventi volti alla sensibilizzazione della comunità rispetto alle tematiche animaliste, nonchè organizzato il censimento e la chippatura sia sul territorio che nelle aziende agricole e nelle case.

Prevista una convenzione presso una clinica presso la quale effettuare ricoveri ed interventi. In caso di custodia l’ associazione dovrà documentare periodicamente l’esistenza degli animali sul territorio comunale (di tipo trimestrale): i suoi operatori inoltre saranno dotati di tesserino di riconoscimento.

Gli oneri per il Comune per la custodia pre-adozione dei cuccioli sono pari a tre euro al giorno (quattro per gli adulti).