Nuove date nel Cilento per i vaccini anti Covid-19

CILENTO. Per rendere ancora più agevole l’accesso ai vaccini da parte dei cittadini campani, l’ASL Napoli 1 Centro e l’ASL di Salerno – con il supporto di ANCI Campania – hanno deciso di raggiungere direttamente in vacanza i propri residenti che non hanno concluso il ciclo vaccinale o che vorranno sottoporsi alla prima dose.

Il successo di somministrare le dosi anche nelle ore notturne

L’iniziativa del Centro Mobile Vaccinale, prosegue la sua corsa verso altre località della costiera cilentana, visto il grande riscontro avvenuto nei giorni scorsi a Marina di Camerota, Palinuro e Acciaroli. La campagna vaccinale ha registrato una grande adesione dei cittadini residenti in Campania. Sono state somministrare circa 2.000 dosi. Si andrà avanti per altre due settimane in varie località turistiche della Costiera Cilentana – dalle 18.00 alle 2.00 – con la somministrazione dei diversi vaccini disponibili, sia per la seconda dose che per la prima.

ANCI e i sindaci del territorio continuano a sostenere l’iniziativa con il necessario supporto logistico.

Santa Maria di Castellabate – mercoledì, 18 agosto 2021, Sapri – giovedì, 19 agosto 2021, Villammare – venerdì, 20 agosto 2021, Agropoli.