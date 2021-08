Agropoli, nasce “Project Create” un progetto per la socialità tra bambini

AGROPOLI. Un progetto per sviluppare il lato creativo e artistico dei ragazzi. Accade ad Agropoli: l’Ente, amministrato dal sindaco Adamo Coppola ha infatti accolto la proposta dell’ Associazione culturale “Lumina Mundi”, nata dalla cooperazione di un gruppo di operatori con esperienze in ambito di didattico, per la realizzazione di “Project Create”. Questa Amministrazione comunale promuove iniziative che favoriscono il benessere familiare attraverso la cura, la socializzazione, l’educazione di bambini e ragazzi, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali svantaggiate, nei propri contesti di vita;

Sostiene, altresì, interventi in grado di favorire la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, attraverso l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di sviluppare resilienza, di maturare la consapevolezza; di poter essere cittadini attivi con l’obiettivo di creare condizioni che evitino il formarsi di forme di disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali.

Questa iniziativa, è intesa come momento di socialità e di aggregazione, si propone anche di incrementare gli stimoli educativi dei bambini favorendo il recupero dei contatti con l’altro.

L’iniziativa, infatti, prevede l’introduzione sul territorio di alcune discipline artistiche rivolte ai bambini di età compresa tra i 6 ed i 10 anni.

L’accordo, non richiede compensi economici e rimborsi da parte dell’Ente.

Durante questa pandemia da COVID-19 molti ragazzi, in età scolare, hanno subito un lungo periodo di isolamento e allontanamento dai consueti luoghi di frequentazione ed aggregazione: occasioni come queste rappresentano un’opportunità per provare a riannodare i fili con quella socialità necessaria allo sviluppo psicologico dei bambini.