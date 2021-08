Sapri, accordo con la Provincia per il “Da Vinci”

SAPRI. Un protocollo d’intesa tra il comune di Sapri, retto da Antonio Gentile e la Provincia di Salerno per ciò che concerne lo sviluppo del plesso scolastico IIS Da Vinci.

L’obiettivo è quello di lavorare in sinergia per poter partecipare ai bandi che si dovessero rendere disponibili in futuro per l’edilizia scolastica.

Non dovrebbe passare molto tempo affinchè ciò avvenga: è prevedibile un nuovo stanziamento di risorse sia in ambito regionale con la formazione del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2021-2023, sia nell’ ambito dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ad opera del Governo nazionale.

Il comune di Sapri, con questo accordo, si rende disponibile a presentare la candidature per ottenere quindi gli interventi di adeguamento dell’ edificio scolastico di via Kennedy di proprietà della Provincia, redigendo il progetto esecutivo e, in caso di finanziamento, espletare la gara per l’affidamento dei lavori, nonchè ad eseguire la direzione degli stessi ed il collaudo.