San Giovanni a Piro: nuovi interventi di messa in sicurezza del territorio

SAN GIOVANNI A PIRO. Il Comune, retto dal sindaco Ferdinando Palazzo, ha approvato il progetto di miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio comunale nelle località Tragara- Marcaneto, Occhiani- Vallone San Luca- Capoluogo.

Le opere furono già finanziate nel 2005 dal Ministero dell’Ambiente ed ultimate nel 2010, ma mancava la fondamentale realizzazione di una condotta di acque bianche nel Capoluogo nonché la realizzazione di gabbioni alla frazione Occhiani.

L’importo complessivo dei lavori è stimato, da quadro economico di spesa, in 298.197,69 euro di cui 89.944,43 come somme a disposizione dell’amministrazione per le spese tecniche. Il Ministero dell’Ambiente ha autorizzato le spese di questi residui nel 2018.