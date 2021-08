La storia e tutte le curiosità legate al Ferragosto

Ogni anno, precisamente in estate, festeggiamo Ferragosto: perché esiste questa tradizione? In parte si tratta di una festività storica; è da tempi molto antichi che il 15 agosto in Italia si fa festa con amici e parenti. Oggi vi spiegheremo perché questa usanza è stata tramandata fino ad oggi!

La storia sul Ferragosto parte da lontano: conosciamola insieme

La festività del 15 agosto, conosciuta principalmente come Ferragosto, affonda le sue radici negli antichi romani. Quando l’Imperatore Augusto era al potere, decise di dare il via alla celebrazione delle Ferie di Augusto; un periodo in cui si sarebbe dovuto festeggiare il raccolto dell’estate.

In questa occasione prima non era limitata ad un giorno del mese, ma si iniziava a celebrare le ricchezze del raccolto dal primo del mese per oltre due settimane, tutti gli abitanti delle città romane non lavoravano e in tutto l’Impero si organizzavano corse di cavalli e feste. I monumenti delle città adornati di fiori e ghirlande colorate. Le feste si prolungavano quindi dal primo agosto e si arrivava a festeggiare fino al 13 agosto, festività dedicata alla dea Diana. Con l’avvento del cattolicesimo, questo rito pagano convertito nella festa religiosa dell’Assunzione della Vergine Maria.

Il nome Ferragosto è la derivazione dall’espressione latina “Feriae Augusti”, cioè i giorni di festa dell’imperatore Augusto. La festa celebrata per la prima volta nel 18 a.C. e la tradizione, seppur modificata nel tempo, persiste fino ad oggi.

Il Ferragosto come lo festeggiamo oggi

Nel corso del tempo questa festa ha subito diverse mutazioni, da festa pagana qual era, è successivamente diventata una festa religiosa. Le due hanno continuato a coesistere dando forma a tradizioni davvero curiose.

Per un periodo, infatti, i lavoratori dovevano rendere omaggio ai loro padroni quando arrivava il periodo di Ferragosto; la stessa cosa valeva nei confronti delle autorità religiose e dignitari. I lavoratori, in cambio, ricevevano dei doni. La tradizione di fare delle gite fuori porta in occasione del Ferragosto è iniziata durante il ventennio fascista; le istituzioni (sotto spinta del governo) promuovevano delle iniziative per coinvolgere le persone nei viaggi organizzati.

Il Ferragosto così come lo conosciamo si festeggia solo in Italia, mentre nelle altre nazioni a maggioranza cattoliche, si organizzano processioni per festeggiare l’Assunzione.