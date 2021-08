Come preparare il sorbetto al melone: la ricetta

Il melone di pane seppure zuccherino è un frutto ipocalorico e ricco di vitamine e minerali. È molto dissente ed amico delle diete.

Vediamo come preparare questo delizioso dessert rinfrescante e genuino.

Per 6 porzioni: occorrono 500 gr di melone pulito, 180 ml di acqua e 200 gr di zucchero.

Tagliamo il melone a tocchetti e mettiamolo in una casseruola, aggiungiamo l’acqua e lo zucchero. Portiamo a bollore e lasciamo cuocere per 10 minuti a fiamma moderata.

Lasciamo intiepidire e frulliamo tutto. Mettiamo in freezer per 4/5 ore mescolando ogni 30 minuti circa per mantenere la cremosità. Serviamo nel melone che abbiamo precedentemente svuotato e decoriamo con palline di frutta e foglioline di menta fresca.