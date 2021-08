Basket: tre innesti per la Polisportiva Sala Consilina

L’A.S.D. Polisportiva Basket Sala Consilina parteciperà al prossimo torneo di Serie C Gold. La squadra salese nei giorni scorsi ha confermato l’ala, Gianluca Campaiola, classe ’93, recordman assoluto di presenze in biancazzurro. L’altro confermato è Francesco Altavilla, anch’esso un ala classe ’01, che affronterà la quinta stagione in prima squadra, pronto a crescere e migliorare ancora per fare sempre meglio.

Il nuovo innesto dei salesi è Francesco Morciano, anche lui ala, pugliese classe ’96. Ha fatto parte del roster del New Basket Brindisi in Serie A dal 2013 al 2015, per poi andare ad Agrigento in A2, Monteroni in B, Fidenza in C Gold, infine un biennio a San Miniato in B. Lo scorso anno alla Mastria Sport di Catanzaro si è dimostrato tra i migliori interpreti del ruolo nel girone D2 in Serie B: felici Coach Paternoster ed il Direttore sportivo Durante per il buon esito dell’operazione.

Novità in arrivo tra Agropoli e Capaccio

Nasce dall’idea di rilanciare e rivitalizzare tutto il movimento cestistico in un territorio che ha un patrimonio sportivo e culturale enorme, grazie alla collaborazione del Comune di Agropoli e del Comune Città di Capaccio Paestum, con il fondamentale supporto dei Sindaci Adamo Coppola e Franco Alfieri. Non c’è più spazio per chi scava solchi, ed erige muri, bisogna unire le forze. È ora di aprirsi, di insistere nel cercare collante sociale e sportivo. Gli obiettivi sono più facili da raggiungere se si agisce come gruppo. “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”. L’obiettivo è quello di creare un modello che coinvolga tutti, dagli atleti alle società locali e limitrofe. Con la collaborazione fattiva e partecipativa di Matteo Noce, Presidente FoxPaestum, Anita Di Filippo, Giuseppe Marino, Giovanni Citera, Giuseppe Daniele, Francesco Taddeo, di Capaccio Paestum, si punta a diventare un riferimento per l’intero territorio, attraverso un percorso di crescita (soprattutto e non solo del settore giovanile femminile e maschile), per essere tutti protagonisti del cambiamento di visione dell’intero movimento. Avvicinare alla società, quanti più giovani possibile, coinvolgendo famiglia e scuola, per aiutarli ad emergere, migliorare ed esordire in futuro in prima squadra.