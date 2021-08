Aumentano i contagi a Rofrano: scattano le restrizioni

È stato necessario far rientrare in servizio l’unica dipendente del comune di Rofrano non in quarantena per pubblicare una nuova ordinanza da applicare fer fronteggiare l’emergenza Covid. I positivi sono aumentati; tra questi anche il sindaco Nicola Cammarano.

Il primo cittadino ha definito preoccupante la situazione e imposto nuove misure restrittive. Le attività dovranno chiudere a mezzanotte e non potranno riaprire prima delle 6. Sospeso il gioco delle carte ed ogni attività ludica. L’inottemperanza all’ordinanza determinerà quale sanzione la chiusura per cinque giorni dell’attività.

Stop anche al mercato e all’isola pedonale in centro. “A Rofrano c’è un focolaio, ora sta a noi circoscriverlo nel più breve tempo possibile. Chiedo a tutti un atto di responsabilità”. Queste le parole del primo cittadino.