Agropoli, novità per le concessioni al Lido Azzurro

AGROPOLI. Novità in vista del prossimo anno per gli stabilimento balneari in località Lido Azzurro.

L’Ente, richiamando un provvedimento dell’aprile scorso che stabiliva precisi atti per il rilascio di concessioni delle aree demaniali marittime destinate a finalità turistico-ricreative, ha infatti verificato come, dopo rilievi fotografici, al Lido Azzurro le aree richieste da privati non erano concedibili, a causa della forte erosione costiera che hacomportato una notevole riduzione della battigia.

Da queste considerazioni è stato approvato un nuovo provvedimento da parte dell’esecutivo. Dunque per i richiedenti che nell’anno 2021 non hanno potuto beneficiare di concessioni suppletive delle aree demaniali marittime in località Lido Azzurro sarà possibile, per la prossima stagione estiva, nel 2022, richiedere una concessione suppletiva di area demaniale marittima per finalità turistico ricreative.

I limiti sono sempre di 250 mq (parametro di riferimento gli anni 2019 e 2020), purché aventi tutti i requisiti necessari al riconoscimento.

Il Responsabile del Servizio demanio marittimo comunale e tutti i responsabili dei servizi coinvolti dovranno lavorare agli adempimenti di legge necessari per il ripristino dell’arenile.