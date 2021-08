Salernitana: i numeri di maglia per il 2021-2022 dei granata

In vista del debutto ufficiale di lunedi prossimo, in Coppa Italia contro la Reggina allo stadio “Arechi”, la Salernitana oggi ha diramato i numeri di maglia per la stagione alle porte. Sul fronte mercato sembra in dirittura d’arrivo l’innesto di Simy, centravanti del Crotone che dovrebbe essere ufficializzato in maglia granata lunedi. La formula trovata è quella del prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 6 milioni, fissato al primo punto ottenuto dalla squadra nel girone di ritorno.

Salernitana: i numeri di maglia dei granata

1 Fiorillo, 2 Coulibaly M., 3 Ruggeri, 4 Jaroszynsky, 5 Veseli, 6 Strandberg, 8 Schiavone, 9 Bonazzoli, 11 Djuric. 12 Russo, 13 Aya, 14 Di Tacchio, 15 Iannone, 18 Coulibali L., 19 Kristoffersen, 21 Zortea, 22 Obi, 23 Gyomber, 24 Kechrida, 26 Bogdan, 28 Capezzi, 72 Belec.

Granata a lavoro

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della Salernitana. Al C.S. “Mary Rosy” gli uomini di Fabrizio Castori hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da una partitella in famiglia a ranghi misti. Andrea Schiavone (affaticamento muscolare) ha svolto lavoro atletico specifico. Frederic Veseli si è sottoposto a seduta fisioterapica. Granata nuovamente in campo domani alle ore 10:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.

Quattro cessioni negli ultimi giorni

Raggiunto l’accordo con il Brescia per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del centrocampista classe ’94 Michele Cavion. Al Seregno invece a titolo temporaneo il difensore classe ’00 Gioacchino Galeotafiore ed i centrocampista classe ’01 Gaetano Vitale. Al Cosenza poi a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione il centrocampista classe ’98 Reda Boultam.

Settore distinti inagibile

In occasione della gara di Coppa Italia Salernitana – Reggina in programma lunedì 16 agosto, il settore Distinti resterà chiuso alla tifoseria. Si potrà entrare allo stadio solo in possesso del Green Pass o di un tampone effettuato 48 ore prima della gara Questi i prezzi dei biglietti.

Tribuna ROSSA Vip Nord-Sud 50€ + 5€ d.d.p.

Laterale Verde Sud/Nord 50€ + 5€ d.d.p.

Azzurra 30€ + 2€ d.d.p.

Curva Sud 20€ + 2€ d.d.p.

Curva Nord Ospiti 20€ + 2€ d.d.p.