L’almanacco del 13 agosto 2021

E’ il 225° giorno dell’anno, 32ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 140 giorni.

Santi del giorno

San Ponziano (Papa e Martire)

Sant’Ippolito (Sacerdote e Martire)

San Benildo Romancon (Religioso)

San Cassiano di Imola (Martire)

San Cassiano di Todi (Vescovo e Martire)

Santa Concordia (Martire)

Santa Radegonda (Regina di Francia)

Sant’Ippolito è il protettore di cavalli e carcerieri

Etimologia

Ippolito, deriva dal greco “Ippòlytos”, personale composto da “hippos”, “cavallo”, unito a “lyein”, “sciogliere”, nel significato di “colui che scioglie i cavalli”. Molto apprezzato tra le prime comunità cristiane, è ancora discretamente attestato in tutta Italia..

Proverbio del giorno

Raglio d’asino non giunse mai in cielo.

Aforisma del giorno

La gola ha ucciso più uomini che la fame. (Talmud)

Accadde Oggi

1942 – Esce il film Disney Bambi

1961 – Il muro di Berlino

2010 – Prima donna gondoliere a Venezia

Sei nato oggi?

La tua bontà e generosità sono tali da sconfinare, spesso, nell’ingenuità, ma una persona con maggiore esperienza potrà aiutarti a difenderti da chi vorrebbe approfittarsi di te. Nel lavoro riuscirai particolarmente bene in una professione che ti permetta di aiutare gli altri, mentre in amore raggiungerai la felicità in età matura.

Celebrità nate in questo giorno

1899 – Alfred Hitchcock

1926 – Fidel Castro

1953 – Ron

1866 – Giovanni Agnelli