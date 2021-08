Giungano: cade e finisce in una vasca, grave 48enne

GIUNGANO. Attimi di paura nella mattinata nel comune cilentano. Un uomo di 48 anni è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo essere rimasto ferito in una azienda agricola. L’incidente intorno alle 9 di questa mattina.

G.C. stava salendo un bobcat quando, per cause da accertare, sarebbe scivolato finendo in una vasca vasca. Immediati i soccorsi.

Per recuperarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato anche un’ambulanza della Croce Gialla di Agropoli. Presenti anche i Carabinieri.

L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.