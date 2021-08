Capaccio Paestum, illuminata via Procuzzi

CAPACCIO PAESTUM. Ieri sera, con la prima accensione, l’amministrazione comunale ha inaugurato l’impianto di pubblica illuminazione in via Procuzzi, in località Gromola. Un impianto realizzato con lampioni a tecnologia LED in grado di garantire un’illuminazione più efficace, sostenibile ed economica.

«Fino a ieri Via Procuzzi era l’unica strada che da Capaccio Scalo porta alla periferia a non essere illuminata. Quella che abbiamo inaugurato è perciò un’opera importante che ha a che fare con la sicurezza delle strade del territorio», le parole del sindaco Franco Alfieri.

«Presto, procedendo in base alle priorità, altre vie oggi sprovviste saranno adeguatamente illuminate – aggiunge – Abbiamo infatti approntato un progetto generale per l’adeguamento e l’ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione del valore di circa 9 milioni di euro. Dopo i necessari e numerosi interventi di pavimentazione stradale, proseguiremo fino a quando anche questo disagio sarà solo un lontano ricordo per la nostra Comunità».

«Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e la ditta che è riuscita a completare e consegnare l’opera nonostante siamo ormai prossimi a Ferragosto. A Capaccio Paestum siamo sempre al lavoro per la Città», conclude.