Ascea: polizia municipale in servizio anche di notte

ASCEA. Più sicurezza sul territorio. Nel periodo di maggior affluenza ad Ascea, infatti, l’amministrazione comunale ha deciso di implementare l’orario di servizio degli uomini della Polizia Municipale. I caschi bianchi controlleranno il territorio anche dalle 24 alle ore 6 del mattino affiancandosi alle altre forze dell’ordine presenti sul territorio.

Polizia Municipale in servizio anche in orario notturno

Una iniziativa necessaria alla luce non solo delle tante presenze sul territorio ma anche della necessità di monitorare il rispetto delle norme anticovid in questo periodo in cui si sta registrando un nuovo aumento dei positivi.

La scelta dell’amministrazione comunale è quindi finalizzata a garantire che questi periodi clou dell’estate possano essere vissuti in tranquillità, all’insegna del divertimento sicuro, del rispetto delle regole e della quiete pubblica. Polizia Municipale e carabinieri monitoreranno affinché ciò avvenga.

“Invito tutti al rispetto delle regole ed a contribuire per un’estate tranquilla”, le parole del sindaco Pietro D’Angiolillo rivolte a cittadini e turisti.