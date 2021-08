Passeggiata e aperitivo al tramonto: alla scoperta di Tortorella

Aperitivo e passeggiata al tramonto, nel borgo più romantico del Cilento. Tutti i giovedì, all’ora canonica che precede il crepuscolo, si arriva a Tortorella e per conoscerla e viverla nel momento più dolce della giornata, si passeggia tra panorami e viuzze e si assapora un aperitivo locale. Tutto con partenza da piazza Scipione Rovito, al centro del borgo, dove le local operators, delle giovani guide del posto, hanno dato vita ad una scommessa controcorrente.

O meglio: che sembra anticipare un trend che ancora in pochi hanno scorto: far sapere ai turisti che esiste un paese del Cilento interno che sorprende per la sua bellezza naturalistica e paesaggistica, per la sua storia e cultura, dove gustare i prodotti tipici del territorio.

Dopo una giornata al mare o un’escursione nei paesi vicini, Tortorella è pronta a farsi conoscere. L’iniziativa rientra tra le proposte che il Borgo di Tortorella ha avviato quest’anno.

Si tratta di un tour con aperitivo che si svolge ogni giovedì alle 18, dal 12 al 26 agosto. Un modo per scoprire il tipico borgo cilentano, la sua storia e le sue tradizioni attraverso un tour condotto dalle local operators. A conclusione si terrà un aperitivo al tramonto in uno dei tipici locali del borgo. Il contributo è di 10 euro a persona.

