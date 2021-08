“+ Sicuri e Sani”: ad Agropoli la campagna su sicurezza alimentare e stradale

Continuano gli appuntamenti di “+ Sicuri e Sani“, la campagna dell’ASL Salerno che sta toccando diverse località costiere salernitane. L’Unità Mobile sarà presente ad Agropoli il giorno 13 Agosto dalle ore 18.00 alle ore 22.00 in Piazza Vittorio Veneto.

Gli obiettivi di “+ Sicuri e Sani”

L’obiettivo del progetto “+ Sicuri e Sani” diretto dalla dottoressa Rosa Zampetti è la promozione della sicurezza alimentare, migliorando la nutrizione e sostenendo l’agricoltura biologica, e della sicurezza stradale, per informare sulle cause determinanti i decessi per incidentalità stradale.

Lo stato di salute è direttamente correlato allo stato di nutrizione e l’assorbimento e utilizzo dei nutrienti. Nell’ASL di Salerno quasi una persona su due è in sovrappeso/obesa; per questo lo scopo del progetto è la diffusione di informazioni su una sana e corretta alimentazione; favorendo l’adozione di una dieta equilibrata e valorizzando i prodotti tipici campani.

“+ Sicuri e Sani” punta anche sulla sicurezza stradale focalizzando l’attenzione sull’incidentalità stradale.

Un fenomeno sottostimato, di notevole impatto sanitario e sociale ed economico visto l’elevato numero di vittime e disabilità.

Questo determina in tutte le fasce della popolazione, attraverso le informazioni sui corretti comportamenti alla guida; sulle principali cause degli incidenti e le morti su strada, ma anche sugli effetti delle sostanze psicotrope sui guidatori.

Un Camper dell’ASL sarà presente anche ad Agropoli

