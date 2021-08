“La verità negata”. A Gioi la presentazione del libro sull’omicidio Vassallo

Venerdì 13 agosto 2021 in Piazza Maio a Gioi, è stata organizzata dall’Associazione “Un Futuro Migliore”, la presentazione del libro “La verità negata – Chi ha ucciso Angelo Vassallo il Sindaco Pescatore”, scritto Dario Vassallo e Vincenzo Iurillo.

L’incontro avrà lo scopo di ricordare la figura del Sindaco Pescatore barbaramente trucidato da nove colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010 nonché far conoscere tutto l’impegno profuso dalla Fondazione Vassallo affinché gli esempi della Buona Politica lasciati in eredità da Angelo Vassallo non siano dimenticati ma anzi diventino l’esempio da seguire da parte degli amministratori del territorio e non solo.

Sarà anche l’occasione per capire di più sullo stato delle indagini che ancora oggi, a quasi undici anni di distanza dall’assassinio, non hanno condotto agli esecutori ed ai mandanti del delitto.

Ne discuteranno il consigliere Comunale di Gioi Dino Errico, il Parroco del Comune don Guglielmo Manna , lo storico Segretario del Sindaco Pescatore Gerardo Spira e il Presidente della Fondazione Vassallo, Dario Vassallo, fratello di Angelo, cui saranno affidate le conclusioni.

Dino Errico – Un Futuro Migliore

