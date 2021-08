Agropoli, una navetta gratuita per scoprire le bellezze del centro storico

AGROPOLI. Una navetta per il centro storico, per permettere a cittadini e turisti di raggiungere il borgo antico della città, passeggiare tra piazze e viuzze, ammirare panorami mozzafiato, frequentare le attività tipiche e assistere agli spettacoli del cartellone estivo, che quest’anno hanno qualche location proprio il castello angioino – aragonese che domina la città vecchia.

La prima corsa è in programma questa sera. Il punto di partenza è il parcheggio “Landolfi”, proprio in centro. Sarà così possibile lasciare comodamente la propria auto e prendere l’autobus. In un minuto si accederà al borgo.

La navetta, fortemente voluta dal sindaco Adamo Coppola, sarà operativa tutti i giorni, festivi compresi, dalle 20 alle 23.30.

“Attiviamo – afferma il sindaco Adamo Coppola – il servizio navetta gratuito che collegherà il centro di Agropoli con il centro storico ed il Castello Angioino Aragonese. Un modo per spingere i turisti a scoprire uno dei luoghi più belli e suggestivi della nostra Città senza utilizzare mezzi propri”.