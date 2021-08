Tesi su Radio Sapri: sindaco premia la Colombiana Estefanìa Copete Vèlez

Il primo cittadino di Sapri, Antonio Gentile, ha ricevuto la neo dottoressa Colombiana Estefanìa Copete Vèlez e le ha consegnato una splendida Targa per aver discusso una Tesi sulle Radio libere e Radio Sapri (1976-1982). La mitica emittente saprese, che si distinse non solo per l’impegno nel sociale ma anche per la storica e rocambolesca intervista del 17 gennaio 1979 a Papa Karol Wojtyla (prima radio libera al mondo a “confezionarla”!).

Era presente alla cerimonia, anche Tonino Luppino, direttore di Radio Sapri, cioè colui che si travestì da missionario sudamericano, pur di intervistare il futuro San Giovanni Paolo II, eludendo la sorveglianza dei servizi di sicurezza del Vaticano.

E’ la prima volta che nel titolo di una Tesi viene menzionata Radio Sapri: “Radio Libere, dalla rivoluzione dei giovani ad oggi! 6 anni di libertà d’antenna di Radio Sapri”!

Il Sindaco ha esternato alla sorridente e commossa neo dottoressa Colombiana tutta la stima e la gratitudine dell’Amministrazione Comunale.